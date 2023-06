Ettersburger Gemeinderat tagt am Dienstagabend

Ettersburg. Am Dienstagabend geht es unter anderem um eine Sondernutzungssatzung und eine Auftragsvergabe.

Die „Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Gemeinde“ steht unter anderem auf der Tagesordnung, wenn sich der Gemeinderat des selbstständigen Nordkreis-Dorfes Ettersburg am Dienstag, 13. Juni, zu seiner nächsten Sitzung trifft. Die Abgeordneten wollen sowohl über diese Sondernutzungssatzung wie auch die dazugehörige Gebührensatzung diskutieren und abstimmen. Auf der Tagesordnung steht außerdem eine Auftragsvergabe für Asphalt-Arbeiten, außerdem befinden die Ratsmitglieder über das gemeindliche Einvernehmen zu privaten Bauanträgen. Zum Schluss bekommen die Bürger noch die Möglichkeit, Fragen an Bürgermeister oder Ratsmitglieder zu richten. Los geht es um 19 Uhr im Versammlungsraum des Gemeindehauses (An der Schule 3).