Evangelische Sternsinger in Legefeld

Dass das Anliegen der Sternsinger nicht nur eine katholische, sondern längst auch eine ökumenische Angelegenheit ist, stellen am Montag, 6. Januar, einmal mehr die jungen evangelischen Sternsinger mit Pfarrer Joachim Neubert in Legefeld unter Beweis. Am Nachmittag sind sie im Weimarer Ortsteil unterwegs, bringen den Segen und Lieder in die Häuser und erbitten eine Spende für den guten Zweck. Gegen 16.30 Uhr erwartet sie Ortsbürgermeisterin Petra Seidel im Bürgerhaus.

Auch ein zweites Mal soll es in der neuen Woche in Legefeld in fröhlicher Runde lebhaft werden. Dann kommt aber nicht dem Nachwuchs, sondern der gestandenen Generation die Hauptrolle zu. Am Freitag, 10. Januar, steht im Bürgerhaus das erste Legefelder Seniorencafé im neuen Jahr auf dem Programm – mit Kaffee, Kuchen und einem Gläschen Sekt um auf ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr anzustoßen, wahlweise mit oder ohne Alkohol. Die gesellige Runde beginnt um 14.30 Uhr.