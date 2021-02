EVG Weimar spendet: Mehrwert statt Mini-Rabatte

Die Stiftung Lebenshilfe Weimar/Apolda hat von der Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft eG Weimar (EVG) eine Spende in Höhe von 3418 Euro erhalten. Das Geld stammt aus der EVG-Aktion „Mehrwert statt Mini-Rabatte“.

Durch die Spendengelder können nun Projekte von und für Menschen mit Behinderungen unterstützt werden. „Vielen Dank an die EVG, dass sie unsere Stiftung für die Teilnahme an ihrer Spendenaktion ausgewählt hat. Und ein herzliches Dankeschön natürlich an alle, die im Dezember für uns gestimmt haben“, sagt Rola Zimmer, Vorsitzende des Stiftungsvorstands.

Von Juli bis Dezember 2020 galten ermäßigte Mehrwertsteuer-Sätze. Die EVG Weimar beschloss, ihre Preise nicht anzupassen, sondern die entstehenden Mehreinnahmen in voller Höhe an verschiedene Initiativen und Organisationen zu spenden. Monatlich konnten Mitglieder und Kunden unter mehreren Vorschlägen online abstimmen, wer welchen Anteil an den Spenden erhalten soll. Insgesamt sind bei der Aktion 29.600 Euro zusammengekommen.

Die Stiftung Lebenshilfe Weimar/Apolda setzt sich für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ein. Sie will die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen. Gefördert werden vor allem Projekte und Personen im Lebenshilfe-Werk und in der Region und zwar immer dann, wenn staatliche Hilfen nicht greifen und andere Finanzierungsquellen ausgeschöpft sind. Das können zum Beispiel besondere Spielgeräte in der Frühförderung sein, ein inklusives Freizeitprojekt oder Bildungsangebote. Alle geförderten Projekte könnten ohne Unterstützung der Stiftung nicht realisiert werden.

Das Lebenshilfe-Werk hat sich 2008 zur Gründung der Stiftung Lebenshilfe Weimar/Apolda entschlossen. Dahinter stehe die Überzeugung, dass bürgerschaftliches Engagement künftig immer wichtiger wird, um die Vision einer inklusiven Gesellschaft umzusetzen.