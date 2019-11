Weimar. Wie Betroffene mit Gelenkverschleiß behandelt werden können, erfahren sie am 27. November beim Vortrag von Chefarzt Christoph Windisch.

Experte spricht über Arthrose

Über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Gelenkverschleiß (Arthrose) spricht Privatdozent Christoph Windisch, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie in der Helios Klinik Blankenhain, am 27. November in Weimar. Dabei geht er auf Ursachen wie Frakturen ein. Zum anderen geht es um den möglichen Einsatz von Kunstgelenken.

Mittwoch, 27. November, 17 Uhr;

Helios MVZ; Gropiusstr. 8