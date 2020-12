Experten-Schnitt für Taubacher Obstbäume

Hoch hinaus ging es auch für Christoph Henkel bei den Baumpflegearbeiten in Taubach.

Taubach. Weimarer Ortsteil setzte an 55 Obstbäumen seine Aktivitäten zum Natur- und Landschaftsschutz im abgesagten Jubiläumsjahr fort

In Taubach gehen die Aktivitäten zum Natur- und Landschaftsschutz weiter. Im Oktober des vergangenen Jahres hatten die Kameraden des Feuerwehrvereins bereits 30 Obstbäume zur Reaktivierung zweier Streuobstwiesen gepflanzt. Ende Oktober dieses Jahres wurde auf Initiative des Ortsteilrates ein Ackerrandstreifen mit Sträuchern aufgewertet. In dieser Woche wurden nun 55 Obstbäume unterschiedlichen Alters in die dringend notwendige Kur genommen.

Mehrere ausgebildete Baumwarte verpassten den Gehölzen den über viele Jahre vermissten Pflegeschnitt. Michael Rietschel und seine Mannschaft – bestehend aus Christoph Henkel, Elias Girbardt, Alexander Seyboth, Benedikt Breitung, Toni Kühn und Jörg Dörre – hatten dabei richtig Schwerstarbeit zu leisten.

„Man merkte schon, dass die Bäume ganz lange nicht gepflegt wurden“, betonte der Experte Michael Rietschel von der Firma Wildträume. Gemeinsam mit seinen Kollegen und dem Ortsteilbürgermeister Thoralf Canis hofft er, dass der Erhalt der Bäume jetzt für die nächsten Jahre gesichert ist.

„Ganz bestimmt ist diese Pflege auch für den Obstertrag förderlich“, gibt sich Thoralf Canis optimistisch. Die Früchte, so der Ortsteilbürgermeister weiter, „werden durch viele Taubacherinnen und Taubacher fleißig und gerne gepflückt.“ Da hier keine Pestizide eingebracht werden, erfüllten diese sogar ökologische Standards. Mit der Pflegemaßnahme ist zugleich ein wichtiger Lebensraum für verschiedene Vogelarten, Kleinsäuger und Insekten gesichert.

Für die Durchführung des Projekts wurde ordentlich Geld in die Hand genommen: insgesamt 4617,50 Euro. Der Freistaat Thüringen förderte über das Programm Nalap in einer Höhe von exakt 4155,48 Euro. Bedingung dafür war, dass ausgebildete Baumwarte die Pflegeschnitte vornehmen. Die verbleibenden Kosten – den Eigenanteil – finanzierte der Ortsteilrat aus seinem Ortsteilbudget. Hinzu kommt noch ein sächlicher Anteil des Ortsteils in Form des Abtransportes des Schnittguts im Februar des kommenden Jahres.

Im Herbst 2021 sollen die weiteren etwa 40 Bäume ebenfalls einen Pflegeschnitt erhalten. Auch hier strebt der Ortsteil eine Förderung in Höhe von 90 Prozent durch das Thüringer Umweltministerium an, blickte Thoralf Canis voraus.

Die Pflanz- und Baumschnitt-Aktionen wären eigentlich der „grüne Teil“ des Jubiläumsprogramms gewesen, das die Taubacher in diesem Jahr begehen wollten und dann komplett absagen mussten.