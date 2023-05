Expertenrat in Weimar: Keine Chance für Trickbetrüger

Weimar. Neues DRK-Zentrum hat für Gespräch zum Thema und Tipps für die Prävention Kriminalhauptkommissar zu Gast. Interessierte sind willkommen.

„Trickbetrug & Prävention“ lautet nach der Einweihung in der Vorwoche der Titel der ersten öffentlichen Veranstaltung im neuen Rotkreuz-Zentrum in der Weimarer Innenstadt. Es befindet sich in dem ehemaligen Corona-Testzentrum des Kreisverbandes in der Marktstraße 6. Aufklärungsarbeit will am Donnerstag, 1. Juni, von 16 bis 18 Uhr mit Kriminalhauptkommissar Steffen Pönisch ein Experte leisten. Das Gespräch steht laut DRK allen Interessierten offen.