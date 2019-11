Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Expertenrat zu Weiterbildung

Der nächste Telefonberatungstag der Weiterbildungsberatung der Arbeitsagentur findet am Donnerstag, dem 7. November, von 9 bis 17 Uhr statt. Unter der Telefonnummer 0361 / 30 22222 stehen Berater für alle Fragen zur beruflichen Qualifizierung bereit. Das Angebot richtet sich an Menschen in Arbeit ebenso wie an solche ohne Beschäftigung.