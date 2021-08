Exzellente Weimarer Schüler mit viel Engagement

Weimar. Die Sparkassenstiftung vergibt in diesem Jahr 7000 Euro an besondere Schulabsolventen aus Weimar und dem Weimarer Land.

Zum zwölften Mal hat die Sparkassenstiftung Weimar-Weimarer Land in diesem Jahr den Förderpreis für exzellente schulische Leistungen und hohes gesellschaftliches Engagement an Schulabsolventen mit herausragend guten Leistungen vergeben, die sich zudem gesellschaftlich engagieren. Das Preisgeld von 500 Euro sei ein Startkapital für die weitere Ausbildung, erläuterte die Stiftung. Sie reichte in diesem Jahr insgesamt 7000 Euro aus.

Bayan Saleem, Gemeinschaftsschule Carl Zeiss in Weimar: Realschulabschluss mit 1,15; großes Engagement beim schulischen Antirassismus-Projekt „Hallo! Merhaba!“, das am Wettbewerb „Demokratisch handeln“ teilnahm; integrierte sich sehr schnell, war Klassensprecherin, half Mitschülern vor dem Abi und Lehrern bei einem Islam-Projekt.

Philipp Cremer, Musikgymnasium Belvedere: Abinote 1,0; mit viel Wissen und sozialer Kompetenz beliebter Lernpartner; lange Klassen- und Schülersprecher; bei Wettbewerben mit der Trompete (solo und Ensemble) sehr erfolgreich, 2020 mit Bläserquartett Dezibel Höchstpunktzahl beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“.

Maja Katharina Zill, Schillergymnasium Weimar: Abinote 1,5; engagierte Klassen- und Kurssprecherin; zahlreiche Auftritte bei Konzerten, Benefizveranstaltungen und Spendenaktionen der Schule als sängerische Solistin und am Klavier.

Helene Warnstedt, Goethegymnasium Weimar: Abinote 1,0; Sängerin im Chor „Die Ameisenkinder“; mit Schultheatergruppe erfolgreich bei Weimarer und thüringenweiten Schultheatertagen; 5. Platz beim Englisch-Bundeswettbewerb, Teilnahme am altsprachlichen Wettbewerb „Certamen Thüringen“, Mathe- und Geografie- und Denkolympiaden.

Ida Charlotte Habisreuther, Humboldtgymnasium Weimar: Abinote 1,0; Teamplayerin mit großem gesellschaftlichen und politischen Interesse; motivierte ihre Mitschüler stets; ehrenamtliche Betreuerin von Kindern und Jugendlichen in Natur- und Sportcamps des Jugendherbergswerks.

Britti Jahn, Seelenbinder-Regelschule Apolda. Abschlussnote 1,41; große Anerkennung von ihren Mitschülern; seit 8. Klasse engagierte Klassensprecherin oder Stellvertreterin; wirkte mit großem Gerechtigkeitsempfinden oft als Schlichterin.

Lisa Kirsche, Toskana-Regelschule Bad Sulza: Abschlussnote 1,1; im Homeschooling als Klassensprecherin große Unterstützung für Mitschüler; engagiert in der Jugendfeuerwehr für Kinderausbildung; Fußballerin und Schiedsrichterin bei Jugendspielen.

Leon Pascal Rehhausen (Abschluss 1,0) und Josefine Heinecke (Abschluss 1,33), Regelschule Wormstedt; beide engagiert bei „Große lesen für Kleine“ und Vorleser beim Welttag des Buches; aktive Mitglieder der Kunst AG; regelmäßig beim Feininger-Schüler-Pleinair in Mellingen; Leon: lange Klassen- und Schulsprecher; Josefine: hervorragende Sängerin bei Schulveranstaltungen.

Manuel Liebeskind, Pestalozzi-Regelschule Apolda: Abschlussnote 1,12 ab; beliebter „Nachhilfelehrer“ (u.a. Mathe, Physik, Chemie); erfolgreich bei Matheolympiaden; sehr interessiert an Bildungspolitik; möchte Wahlhelfer werden; unterstützt täglich bedürftige Nachbarin (Einkaufen, Pflanzenpflege).

Franziska Möller, Klosterbergschule Bad Berka: Abschlussnote 1,17; überaus engagiert, so bei Projekten zum Schutz von Meeresschildkröten, Spendenaktion für Kinderhospiz Mittelthüringen, Zirkus- und Kunstprojekten; leitete in AG Zirkus Jüngere an; zahlreiche Kunstausstellungen in der Schule.

Emily Schäfer, Regelschule Blankenhain: Abschlussnote 1,0; setzte sich als Klassen- und Schülersprecherin engagiert für Schülerinteressen ein; viele Ideen für schulisches/außerschulisches Leben; selbstverständliche Unterstützung von Mitschülern mit Lernproblemen; bringt sich im Heimatdorf vielfältig aktiv ein.

Sonja Marlene Tietz, Gymnasium Bergschule Apolda: Abinote 1,0; langjährige Klassensprecherin, setzte sich für ihre Mitschüler ein, organisierte Klassenfeiern; begeisterte auf dem Klavier bei Schulkonzerten; gehört der Grünen Jugend an; bemüht sich um Spenden für Apoldaer Sauerorgel.

Arnes Triemer, Marie-Curie-Gymnasium Bad Berka: Abinote 1,1; erfolgreich bei Mathe-, Geographieolympiaden, Englischwettbewerben, zweiter Platz im Team beim Thüringer Wettbewerb „Zusammen für eine starke Wissenschaft“; im Fußball- und Volleyballteam der Schule aktiv; der Klassensprecher gab sein Wissen stets gern weiter, war im Homeschooling wichtiger Ansprechpartner bei Problemen.

Maxima Anna Emma Hermanns, Lyonel-Feininger-Gymnasium Buttelstedt/Mellingen: Abinote 1,0; Klassensprecherin und Streitschlichterin; engagierte sich für Projekte „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ sowie „Nachhaltigkeit und Klimaschutz“; Mitglied in Theater AG, Schulchor und Redaktion der Schülerzeitung; Teilnahme an Mathe-, Biologie- und Chemieolympiaden.