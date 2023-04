Fachtag in Weimar zum Thema „Jugend in der Krise“

Weimar. Jugendförderverein richtet Veranstaltung zum 32-jährigen Bestehen im Deutschen Bienenmuseum aus.

Einen Fachtag zum Thema „Jugend in der Krise – Wie die Ereignisse der letzten Jahre die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen beeinflussen“ richtet der Weimarer Jugendförderverein zu seinem 32-jährigen Bestehen aus. Der Fachtag findet am Freitag, dem 12. Mai, unweit des Sitzes am Steinbrückenweg statt: im Deutschen Bienenmuseum in der Ilmstraße. Anmeldungen sind bis 14. April möglich unter mail@jugendfoerderverein-weimar.de.

Zum Hintergrund des Fachtages, der sich an Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, der Justiz, sowie alle Interessierten wendet, schreibt der Verein: „Unsere Gesellschaft durchläuft seit einigen Jahren eine Krisensituation nach der anderen. Die damit einhergehenden Verunsicherungen betreffen Erwachsene, Kinder und Jugendliche gleichermaßen. Doch Krisen bedeuten auch Chancen: Wie haben die Ereignisse der letzten Jahre die Lebenswelt unserer Kinder und Jugendlichen verändert? Welche Erkenntnisse ergeben sich für die Personen, welche in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Jugend- und Straffälligenhilfe tätig sind?“ Diese Fragen sollen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden.

Detaillierte Informationen unter www.jugendfoerderverein-weimar.de.