Färbedorf Neckeroda lockt zum großen Markttreiben

Neckeroda. Das traditionelle Färber- und Handwerkerfest verwandelt das Dorf einmal mehr in ein buntes Markttreiben.

Seine 23. Auflage erlebt das Färber- und Handwerkerfest in Neckeroda: Am Samstag, 26. August, verwandelt sich das kleine Rundlingsdorf kurz vor der südlichen Landkreis-Grenze wieder in einen bunten Markt, der das am Eingang erhobene Eintrittsgeld immer wieder wert ist und Besucher aus allen Winkeln des Freistaates anlockt.

Los geht es 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, danach öffnen die Stände auf den Straßen und in vielen der liebevoll restaurierten Neckerodaer Höfe. Zu erleben sind Vorführungen traditioneller Handwerke natürlich inklusive des Färbens von Textilien, Verkaufsstände unter anderem mit Kunstgewerbe und Handgemachtem, Ausstellungen in der Kirche und im „Haus der Farben“ – und natürlich jede Menge Imbiss- und Getränke-Angebote. Musikalisch will am Nachmittag die „Bergbahnkönigin Sylvia“ mit der Trachtengruppe Unterweißbach für Unterhaltung sorgen.

Zum Parken steht wie immer eine Wiese am nördlichen Rand des Dorfes zur Verfügung, der Fußweg von dort ist kurz. Mit einem Stand vertreten ist auch die Verbraucherzentrale Thüringen, deren Juristen unter anderem Fragen zu neuen Energiequellen, Strom- oder Gasverträgen sowie Heizkostenabrechnungen beantworten.