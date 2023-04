Fahrer beschädigt Verteilerkasten und verschwindet, Diebe stehlen Pflanzen - Die Polizeimeldungen aus Weimar

Weimar. Ein Mann wollte am Donnerstag seinen Pkw abschleppen lassen. Dabei kam es zum Unfall. Das und weitere Polizeimeldungen aus Weimar.

Die Polizei ist am Donnerstag gegen 13.45 Uhr über eine Unfallflucht im Bereich Dürrenbacher Hütte informiert worden. Laut Polizei beobachteten Zeugen, wie ein Traktorfahrer einen Pkw mittels Seil abgeschleppte. Dabei sei der Pkw aus bislang unbekannter Ursache gegen einen Zaun und einen Stromverteilerkasten gestoßen.

Im Anschluss habe sich sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Traktorfahrer informierte telefonisch den Eigentümer des Traktors und dieser wiederrum den Grundstückseigentümer. Am Verteilerkasten sei ein Sachschaden von 3000 Euro, am Zaun von 500 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt zum abgeschleppten schwarzen Pkw und dessen Fahrer.

Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Auto

Ein 14-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag gegen 8 Uhr über die Schubertstraße in Weimar gefahren. Laut Polizei wollte er nach links in die Humboldtstraße abbiegen. An der Einmündung zur Humboldtstraße habe er die Vorfahrt eines Autos missachtet und sei auf Höhe der Fahrertür mit dem Pkw kollidiert. Der Junge sei gestürzt. Trotz leichter Schmerzen im Rückenbereich, habe er keine medizinische Hilfe benötigt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro, so die Polizei.

Unbekannte schneiden Katalysator aus Auspuffanlage

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Katalysator von einem in der Schwanseestraße in Weimar geparkten Fahrzeug gestohlen. Laut Polizei krochen die Täter unter den Pkw und schnitten den Katalysator aus der Auspuffanlage heraus. Am Auto entstand ein Schaden von 100 Euro, der Wert des entwendeten Katalysators beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Autofahrer droht Fahrverbot nach Geschwindigkeitskontrolle

Polizisten haben am Donnerstag zwischen 13 und 20 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 7 im Bereich Großschwabhausen durchgeführt. Laut Polizei gab es bei 1251 gemessenen Fahrzeugen 63 Beanstandungen. Es seien 49 Verwarn- und 13 Bußgelder verhängt worden. Ein Fahrzeugführer sei mit 106 statt der erlaubten 60 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. Ihn erwarte ein Fahrverbot.

Diebe stehlen Pflanzen aus Baumarkt

Unbekannte haben sich zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 07.30 Uhr, Zugang zum mittels Zäunen und Schlössern gesicherten Außenbereich des Toom-Baumarktes verschafft. Laut Polizei stahlen sie mehrere Pflanzen. Die Täter haben das Vorhängeschloss aufgebrochen und eine Sicherungskette entfernt. Der entstandene Schaden belaufe sich auf rund 1100 Euro.