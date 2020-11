Fahrerin in der Weimarer Humboldtstraße übersieht Baustelle

Abruptes Ende einer Fahrt am Montagmittag im Süden der Kulturstadt: Eine Frau aus dem Weimarer Land war gegen 12.20 Uhr mit ihrem VW Lupo auf der Humboldtstraße stadtauswärts unterwegs, als sie am Anstieg kurz hinter dem „Felsenkeller“ offenbar die dortige Straßenbaustelle übersah. Sie krachte durch die Absperrung, die Vorderräder rutschten in die Baugrube, damit steckte das Auto fest. Die alarmierte Berufsfeuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte einen Abschleppdienst, der das Auto bergen musste. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden an der Absperrung wird auf 50 Euro geschätzt, der am Pkw ist noch unbekannt.