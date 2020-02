Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrerin stößt mit Bus zusammen - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Betrunkener beleidigt Busfahrer

77-jährige Fahrerin stößt mit Bus zusammen

Die 77-jährige Fahrerin eines Toyota hatte am Montagnachmittag einen Bus übersehen. In dem Moment als die Frau in der Steubenstraße in Weimar ausparkte, kam ein Linienbus, den sie übersah. Beide Fahrzeuge waren zusammengestoßen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie die Polizei berichtete, entstand lediglich Sachschaden.

Ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Drogen

In Tannroda kontrollierten am Montagmittag Beamte der Polizei Weimar den Fahrer eines Audi. Einen Führerschein konnte der 25-Jährige nicht vorweisen. Später stellte sich im Rahmen eines Vortestes auch noch heraus, dass er vor kurzer Zeit Drogen konsumiert haben muss.

In der Weimarer Brennerstraße geriet Montagabend ein Honda in eine Verkehrskontrolle. Ein Drogentest lieferte auch bei dem 23-jährigen Fahrer ein positives Testergebnis.

Busfahrer beleidigt

Weil ihm der Fahrer eines Stadtlinienbusses am Montagabend den Zutritt zum Bus verwehrt, wurde ein 47-jähriger Weimarer ausfällig. Die Argumentation, dass mit einer geöffneten Bierflasche niemand befördert werde, wollte der Mann nicht hinnehmen. Nach diversen beleidigenden Worten verursachte der Mann auch noch geringen Sachschaden am Bus.

Laut Angaben der Polizei hatte der 47-Jährige einen Atemalkoholwert von 1,55 Promille.

