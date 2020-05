Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrplan für die Kitas im Nordkreis

In zwei Schritten fahren die Kindergärten im Nordkreis ihren Betrieb wieder hoch: Ab Montag, 18. Mai, dürfen neben der Notbetreuung auch die Vorschul- und Geschwisterkinder wieder die zehn Einrichtungen besuchen, ab dem folgenden Montag, also 25. Mai, wird es einen „eingeschränkten Regelbetrieb“ geben. Das teilte Thomas Heß, der Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg, am Mittwoch nach einer Videokonferenz mit. Daran hatten neben ihm und der Kämmerin der Landgemeinde, Carolin Bock, die Leiterinnen aller zehn Kitas sowie Vertreter der freien Träger TWSD und Diakonie teilgenommen.

Da zu den Vorgaben des Freistaates Thüringen noch Konkretisierungen fehlen, habe man beispielsweise den Punkt der pro Kind bereitzustellenden Quadratmeter-Zahlen (sechs für Kinder bis drei Jahre, vier für Ältere) bewusst großzügig unter Einberechnung etwa auch von Spielräumen gehandhabt, „um möglichst vielen Eltern wieder die Betreuung ihrer Kinder zu ermöglichen“, so Heß. Die Woche ab 18. Mai betrachte man als Testlauf, „um zu sehen, wo es noch hakt“.

Es gilt ein strenges Hygiene-Konzept: Für das Bringen und Abholen der Kinder werden unterschiedliche Türen genutzt, wo die baulichen Bedingungen es zulassen. Eltern haben keinen Zutritt – Ausnahme sind die von Kindern im Krippenalter oder in der Eingewöhnungsphase. Mundschutz ist für sie beim Betreten Pflicht, ebenso das Händewaschen für jedes ankommende Kind. Die Gruppen sollen so weit wie möglich getrennt werden, auch was die Aufteilung der Spielzeiten im Freien betrifft. „Dann muss bei einem Erkrankungsfall nicht die ganze Kita inklusive Eltern in Quarantäne, sondern nur die Gruppe“, so Heß.

Der „eingeschränkte Regelbetrieb“ ab 25. Mai bedeutet für sechs Kindergärten neben den strengen Hygienevorgaben nur eine zeitliche Veränderung: Buttelstedt, Krautheim, Ramsla, Heichelheim, Sachsenhausen und Berlstedt haben von 7.30 bis 15.30 Uhr geöffnet und betreuen in dieser Zeit wieder alle Kinder. Für Großobringen, Vippachedelhausen, Hottelstedt und Neumark lassen die baulichen Voraussetzungen das nicht zu. Hier werden die Gruppen im Wechsel betreut: eine drei Tage pro Woche, die andere zwei, in der folgenden Woche umgedreht – so dass jedes Kind an fünf von zehn Werktagen in die Kita darf. Kinder, deren Geschwister in die Schule gehen, dürfen parallel die Kita nutzen.