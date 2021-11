Fahrrad für Weimars Integrativen Kindergarten

Weimar. Bikeprofi Florian Fischer spendet für die Weimarer Lebenshilfe-Einrichtung

Riesenüberraschung für die „Hasengruppe“ des Integrativen Hufeland-Kindergartens: Florian Fischer, der Bikeprofi vom Herderplatz, spendierte den Kindern ein neues Fahrrad. „Ein Erzieher kam in meinen Laden, um sich über das Lebenshilfe-Werk ein Fahrrad zu leasen. Dabei kamen wir ins Gespräch“, erinnert sich Florian Fischer. Gerade die Kleinsten mussten in der Pandemie zurückstecken, meint er und sah eine Möglichkeit, ihnen eine Freude zu bereiten.

Die Kinder freuten sich sehr über das Rad. Es wurde im großen Garten der Lebenshilfe-Einrichtung gleich ausprobiert. „Wir bedanken uns von ganzem Herzen“, so Kindergartenleiterin Petra Weiske, „Es ist schön, dass es Menschen gibt, die auch in diesen Zeiten an andere denken.“ Für die Kinder war es ein besonderes Erlebnis, sich das Rad im Fahrradladen selbst abzuholen.