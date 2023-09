Fahrraddiebe, stürzende Radler und eine angefahrene Radfahrerin: Die Polizeimeldungen aus Weimar

In Weimar hielten Radfahrer die Polizei in Schach. (Symbolbild)

Weimar. In Weimar ist ein unbekannter Radfahrer gegen ein parkendes Auto gefallen. Eine 14-Jährige wurde beim Abbiegen übersehen. Diese und weitere Meldungen der Polizei Weimar.

Womöglich auf frischer Tat ertappt fühlten sich zwei Radfahrer in den frühen Morgenstunden in Weimar. Eine Polizeistreife beobachtete laut Meldung der Beamten, wie die beiden aus der Weimarhalle in Richtung Stéphane-Hessel-Platz unterwegs waren. Einer der beiden hatte ein weiteres Rad dabei. Als die beiden Personen die Polizisten sahen, ließ einer der beiden plötzlich das geschobene Rad fallen, setzte sich auf seinen Drahtesel und trat in die Pedalen Richtung Weimarhalle.

Der zweite fuhr in die Ernst-Thälmann-Straße. Den Beamten gelang es nicht, die beiden zu fassen. Nun werden Zeugen gesucht, die gegen 4.15 in der Gegend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Autofahrerin touchiert minderjährige Radlerin

Eine 59 Jahre alte Frau beabsichtigte gestern Mittag aus Richtung Bertuchstraße kommend nach links auf die Fuldaer Straße abzubiegen. Eine 14-jährige Radfahrerin befuhrt aus entgegengesetzter Richtung die Röhrstraße und wollte die Fuldaer Straße vorfahrtsberechtigt überqueren.

Als die Ampel für beide grün zeigt, fuhr die Autofahrerin los, ohne das Mädchen durchzulassen. Sie traf das Rad an der Pedale. Glücklicherweise kam sie dabei nicht zu Fall. An Auto und Fahrrad entstand lediglich Sachschaden.

Auto beschädigt und davon geradelt

Ein Radfahrer mit schwerer Ladung beschädigte am Donnerstagvormittag ein Auto in der Richard-Wagner-Straße. Der unbekannte Mann war Richtung Trierer Straße unterwegs und hatte eine größere Holzlatte oder ähnliches quer auf dem Lenker. Entsprechend unsicher sei seine Fahrweise gewesen. Er verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Dabei beschädigte das Fahrrad einen geparkten Polo. Pflichtwidrig verließ der Radler den Unfallort. Nun werden zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können. Sie werden gebeten sich unter 03643/882-0 mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

