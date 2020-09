Fairer Handel ist für Weimar nun besiegelt

Weimar. Als 700. Kommune in Deutschland hat Weimar den Titel „Fairtrade-Town“ erhalten.

In der Alten Feuerwache wurde der Stadt Weimar das Siegel „Fairtrade-Town“ am Mittwoch zunächst für zwei Jahre verliehen. Bereits vor acht Jahren hatte Weimars Stadtrat den Beschluss gefasst, sich an der Kampagne zu beteiligen.

Kommunen, die sich um dieses Siegel bewerben, wollen damit ein Zeichen für gerechteren Handel weltweit setzen und auch selbst Fairness praktizieren. So gehört es zu den Kriterien, dass nachweislich fair gehandelte Produkte in öffentlichen Einrichtungen verwendet werden.