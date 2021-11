Falsch auf Autobahn abgebogen: Betrunkener ohne Führerschein macht viele Fehler

Apolda. Ein Autofahrer ist bei Apolda falsch auf die Autobahn aufgefahren. Das war aber nicht sein einziges Problem.

Ein mutmaßlicher Falschfahrer hat in der Nacht zu Mittwoch kurz vor Mitternacht für Unruhe auf der A4 gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge ein falschherum stehendes Auto auf dem Standstreifen an der Anschlussstelle Weimar in Richtung Frankfurt bemerkt und die Polizei informiert.

Die Autobahnpolizei sah das abgestellte Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Apolda und Weimar.

Der mutmaßliche Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 1,04 Promille. Zudem befanden sich Kennzeichen eines anderen Pkw am Ford Galaxy, der bereits außer Betrieb gesetzt worden war. Der 41-jährige Fahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis.