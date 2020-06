Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Falscher Alarm aus Ex-Schlachthof in Nohra

Ein mutmaßlich weiterer Einbruch in das Gelände des geschlossenen Schlacht- und Verarbeitungsbetriebes in Nohra hat in der Nacht zum Montag zu einem größeren Polizei-Einsatz geführt, bei dem auch ein Polizei-Hubschrauber eingesetzt wurde. Auslöser waren geöffnete Fenster und allerlei Werkzeuge, die in der Nacht auf dem Gelände gefunden wurden. Der Einsatz wurde erst abgebrochen, als sich herausstellte, dass vom Verwalter beauftragte Handwerker die offenen Fenster und die Werkzeuge hinterlassen hatten.

In der vergangenen Woche hatten Unbekannte aus dem einstigen Werksverkauf in Nohra zwei große Tiefkühltruhen, eine kleinere Tiefkühltruhe und einen Kühlschrank gestohlen (unsere Zeitung berichtete). Es wurde Anzeige wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall aufgenommen. Die Polizei sucht weiter Zeugenhinweise zur Tat in der vergangenen Woche.

Wer Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen kann, wurde gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Weimar oder unter 03643/882-0 zu melden.