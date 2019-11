Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Falscher Polizist am Telefon

Erneut warnt die Polizei vor Trickbetrügern. Demnach hat ein Mann aus Klettbach am Donnerstag einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten erhalten. Dieser Beamte habe ihm erklärt, dass von einem seiner Konten ein fünfstelliger Betrag gestohlen worden sei. Die Polizei habe das Geld aber bereits zurück und wolle nun veranlassen, dass es dem Angerufenen wieder zugeführt wird. Hierzu müsse er aber all seine Konten samt Kontostand bekannt geben. An dieser Stelle sei der Mann stutzig geworden und habe das Gespräch beendet. Die Polizei weist darauf hin, dass richtige Beamte am Telefon keine Auskünfte zu Konten erheben.