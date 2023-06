Familienfest der Stiftung Haar in Weimar

Weimar. Bastel- und Spielstände, Tanz, Musik, Tombola und Zielübungen mit dem Feuerwehrlöschzug: Beim Familienfest der Stiftung Haar hat Jung und Alt viel Spaß.

Am Sonntag, 2. Juli, von 14 und 18 Uhr, heißt die Stiftung Dr. Georg Haar alle Kinder und ihre Familien im Parkgelände der Villa Haar in Weimar herzlich willkommen. Unter dem Motto: „Gemeinsam die Welt erhalten – Zukunft gestalten!“ können Gäste an den Bastel- und Spielständen mehr über das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz erfahren und spielerisch begreifen.

Auf dem Gelände der Villa wird es einen Kinderschminkstand geben, an dem die Kleinsten sich in einen Löwen oder Schmetterlinge verwandeln können. Hier erfahren sie auch wie Riesenseifenblasen entstehen. Außerdem können sie in die Geheimnisse eines Feuerwehrlöschzuges eintauchen und mit dem Schlauch Zielschießen üben.

Es gibt auch eine Tombola, die der Freundeskreis der Stiftung betreut, sowie ein Kuchenbüfett und einen Essen-Stand. Auf der Bühne wird es Live-Musik mit zwei Bands geben. „We Dance“ lädt zur Mitmach-Tanzaktion vor der Bühne. Huy Duc Dong, ein Tänzer aus Leipzig, wird anleiten. Die stiftungseigene Theatergruppe lädt zur Darbietung ein.

Die Benefiz-Open-Air-Veranstaltung ist der Ferienauftakt der Georg-Haar-Stiftung. Der Eintritt ist für alle Gäste ist frei. Der Erlös geht in die geplante Stiftungsferienfahrt in der ersten Sommerferienwoche, der für deren Einrichtungen geplant ist.