Familienhund im Weimarer Land getötet: Frauchen findet Tier ohne Kopf und Schwanz

Blankenhain. Auf der Suche nach ihrem spurlos verschwundenen Hund hat eine Frau im Weimarer Land eine grausame Entdeckung gemacht. Sie fand den Chihuahua tot - ohne Kopf und ohne Schwanz.

Eine Hundehalterin aus Blankenhain hatte sich am Dienstag bei der Weimarer Polizei gemeldet: Sie hatte ihren Familienhund tot aufgefunden. Da die Familie ein Haus am Wald besitzt, konnte sich der Chihuahua frei auf dem Grundstück bewegen, kehrte aber immer zurück. Am Samstagabend verschwand er jedoch spurlos.

Am Sonntag gegen 10 Uhr wurde der Hund dann ungefähr 30 Meter vom Haus entfernt aufgefunden. Es fehlten Kopf und Schwanz. Befreundete Jäger hatten Raubwild als möglichen Täter ausgeschlossen.

Das tote Tier wird zur Klärung der Todesursache zum Landesamt für Veterinärmedizin nach Bad Langensalza gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

