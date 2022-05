Familienpreis wird im Weimarer Land vergeben

Weimarer Land. Kreative Projekte und Angebote von Unternehmen zur familienfreundlichen Gestaltung der Arbeit werden im Weimarer Land gewürdigt.

Das „Lokale Bündnis für Familien im Weimarer Land“ vergibt auch in diesem Jahr wieder den Familienpreis für Unternehmen im Landkreis. Ziel ist es, freiwilliges Engagement zur Umsetzung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen und Projekte zu würdigen. Zur Bewerbung müssen eine Kurzbeschreibung des Unternehmens und eine Beschreibung der familienfreundlichen Ausrichtung eingereicht werden. Gewürdigt wird in den Kategorien Familienfreundliche Angebote, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Bildung von Netzwerken sowie Unterstützung im Pflegefall und in besonderen Lebenssituationen.

Bewerbungen bitte bis zum 30. September per E-Mail an info@buendnis-fuer-familien-im-weimarer-land.de senden. Ansprechpartnerinnen sind Beate Bergmann und Damaris Giese-Hanke. Infos unter Telefon: 0160/ 79 69 693 und unter www.ilmtal-weinstrasse.de