Familienspaß mit dem Eisgleiter in Weimar

Die Zeit über den Jahreswechsel ist bei vielen Menschen Familienzeit – und damit die beste Zeit, um sich auf der Weimarer Eisbahn zu vergnügen. Dies lässt sich auch mit einem sozialen Zweck verbinden, erinnerte die Weimarwerk-Stadträtin und Legefelder Ortsbürgermeisterin Petra Seidel. Denn der dort vorhandene Eisgleiter für die Aktion „Inklusion on Ice“ dient auch dem Familienspaß. „Er wurde zwar von mir in erster Linie über Spenden akquiriert, um auch Menschen im Rollstuhl die Möglichkeit zu geben, ebenso auf die Eisbahn zu können. Aber er ist natürlich auch anderweitig nutzbar“, erläuterte Petra Seidel. Denn es könnten auch Kinderwagen sicher auf dem Gerät angeschnallt werden.

Das Mieten des Eisgleiters dient wieder einem sozialen Zweck. Die Einnahmen der Nutzungsgebühr in Höhe von jeweils 2 Euro gehen in ein separates Finanztöpfchen. Aus dem Erlös hatte etwa im Vorjahr die Feuerwehr Geld erhalten, 2017 das Weimarer Hospiz und zuvor bereits das Landenberger-Förderzentrum.

In diesem Jahr sei geplant, die Einnahmen der Legefelder Grundschule zukommen zu lassen. Dort müssten „zunächst dringend die sanitären Anlagen in einen hygienisch einwandfreien Zustand versetzt werden“, so Seidel weiter.

Die Eisbahn unter dem Motto „Weimar on Ice“ hat mit Ausnahme vom Neujahrstag bis zum 5. Januar täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Am Donnerstag kommende Woche gibt es nochmals Live-Musik, am Freitag die Eisdisco. An diesem Samstag, dem 28. Dezember, wartet das AOK-Jolinchen von 14 bis 19 Uhr Uhr mit einem Gewinnspiel samt stündlicher Verlosung und einem Foto-Shooting auf. Die Abschlussparty steigt am Samstag, dem 4. Januar, ab 17 Uhr mit „Holm & The Hardliners“.