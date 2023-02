Die beiden Brüder hatten sich in einem Zug geprügelt. Als die Beamten wenig später am Bahnhof eintrafen, befand sich das Aggressionslevel weiter auf einem hohen Niveau.

Familienstreit eskaliert: Betrunkene Brüder prügeln sich in Regionalbahn

Weimar. In einer Regionalbahn sind zwei stark betrunkene Brüder aufeinander losgegangen. Das Zugpersonal rief daraufhin die Bundespolizei und versuchte währenddessen, die Streithähne voneinander zu trennen.

In einer Regionalbahn am Weimarer Hauptbahnhof haben zwei Brüder Montagabend ihre Argumente in Form von Schlägen ausgetauscht. Erst die Polizei konnte die beiden voneinander trennen.

Um etwa 19.20 Uhr wurde die Bundespolizei durch die Bahn darüber informiert, dass in einem Zug, der in den Hauptbahnhof einfahren wollte, zwei Männer mit Fäusten aufeinander losgegangen seien. Die couragierte Zugbegleitung und andere Mitreisende versuchten, die Streithähne zu trennen.

Die Polizei Weimar, die durch die Bundespolizei um Amtshilfe gebeten worden war, traf als Erstes am Bahnhof ein. Der Jüngere der beiden wehrte sich erheblich, die Beamten wurden jedoch nicht verletzt. Schließlich musste er doch gefesselt werden.

Die 26- und 29-Jährigen hatten 1,99 bzw. 2,08 Promille Alkohol intus, zeigten jedoch kaum spürbare Ausfallerscheinungen.

Das jüngere Familienmitglied musste mit zur Polizeidienststelle. Im Anschluss brachten ihn die Bundespolizisten wieder zum Bahnhof, so dass er seine Reise mit dem Zug eine Stunde später fortsetzen konnte.

Die Beamten ermitteln nun wegen Körperverletzung gegen beide Brüder. Dazu haben sie bereits Zeugen befragt und werden die gesicherten Videoaufnahmen aus dem Zug auswerten.

