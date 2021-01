Familienstreit um erwachsenen Sohn

Einen Familienstreit sollten Weimarer Polizeibeamte am Dienstagnachmittag in Umpferstedt schlichten. Was nach Polizei-Angaben als gefährliche Auseinandersetzung geschildert wurde, entpuppte sich vor Ort als Streit zwischen Eltern und deren 20-jährigem Sohn: Er sollte nach Auffassung der Eltern seine Freundin nicht aufsuchen.

Die Eltern der Freundin kamen deshalb nach Umpferstedt, um den Angebeteten zu befreien. Die Polizei verständigten sie, um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen. Noch vor Eintreffen der Polizei verließ der 20-Jährige mit Freundin und deren Familie die elterliche Wohnung.

Die Beamten ließen sich die Situation auch aus Sicht der zweiten Partei schildern. Weil das Problem gelöst schien, wollte die aber nichts mehr mit der Polizei zu tun haben. Das ließen die Polizisten nun aber nicht mehr mit sich machen: Sie suchten das Gespräch mit allen Beteiligten und eröffneten ihnen auch, dass gegen sie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet werden. Grund: Es befanden sich zeitweilig fünf Personen vor Ort, die aus vier verschieden Haushalten stammten. piw