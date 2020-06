Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Familienzentrum öffnet Klamottenstübchen und Café

Im Zuge der Lockerungen öffnet das SOS-Familienzentrum in der Abraham-Lincoln-Straße ab dieser Woche wieder sein Klamottenstübchen und das Familiencafé – naturgemäß weiterhin mit Einschränkungen.

Für das Klamottenstübchen, das erstmals am Mittwoch, dem 24. Juni, wieder öffnet, müssen sich Interessierte vorher telefonisch anmelden. Möglich ist das während der üblichen Öffnungszeiten montags 9.30 bis 11.30 sowie dienstags, mittwochs und donnerstags 15.30 bis 17.30 Uhr. Jeweils eine Person kann für eine halbe Stunde einkaufen, heißt es in einer Mitteilung. Dabei müssen die Hygienevorschriften beachtet und eine Mund-Nase-Bedeckung an der Haustür und im Treppenhaus getragen werden. Zudem werde eine Anwesenheitsliste geführt. Die aber werde nach einem Monat vernichtet, teilte das Familienzentrum mit.

Das Familiencafé nimmt den Betrieb am Donnerstag, dem 25. Juni wieder dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Erlaubt sind nur jeweils maximal 15 Besucher. Sie erhalten Getränke, aber keine Verpflegung. Erwachsene wie Kinder müssen die Hygienevorschriften einhalten. Zudem werde die Anwesenheit stets protokolliert. Für den Besuch des Familiencafé ist keine Anmeldung notwendig.

Kontakt für die Anmeldung: Telefon 03643/4934422 oder fz.bufz-weimar@sos-kinderdorf.de