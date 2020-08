Fan-Ausfahrt zum Radrennspektakel stoppt in Weimar

Mit einem einstündigen Stopp am Mittag machte die Fan-Ausfahrt zur Deutschland-Tour am Freitag Station in Weimar. An jedem der vier Etappentage sind dabei hundert Radsportfans mit ehemaligen Profis unterwegs. Unumstrittener Star auf dem Unesco-Platz in Weimar war Marcel Kittel. Bürgermeister Ralf Kirsten und Christina Haensel begrüßten den Tross samt Tour-de-France-Etappensieger. Und das nicht ohne Grund. Weimar will 2022 oder 2023 nicht nur Durchfahrt-, sondern richtiger Etappenort der Deutschland-Tour der Profis werden.