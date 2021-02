An den Fenstern der mittleren Etage des Mon Ami zum Goetheplatz regt ein Farbenspiel zum Liederraten an.

Farbenspiel und Liederraten am Kulturzentrum in Weimar

Vierzehn Tage lang verwandelt sich die Fassade des Kulturzentrums Mon Ami in ein Meer aus Farben, wobei jede Farbe für einen bestimmten Ton steht. Start ist am Freitag, 26. Februar. Jeweils von 18 bis 22 Uhr ist vom Goetheplatz aus in den Fenstern der mittleren Etage eine Lichtinstallation zu sehen.

Sechs bekannte Kinderlieder gilt es zu erraten. Ein Durchgang dauert etwa fünf Minuten. Wer mindestens drei Lieder richtig errät, kommt in die Lostrommel. Zu gewinnen gibt es Brett- und Kartenspiele. Zettel mit den erratenen Liedern und Kontaktdaten wie E-Mail oder Telefonnummer sind in den roten Briefkasten am linken Haupteingang einwerfen, um bei der Verlosung am 12. März dabei zu sein.