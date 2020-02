Mellingen. Mellinger Faschingsclub feierte spektakulären Saisonauftakt in der Marienberger Halle. Am Donnerstag folgt schon der Weiberfasching.

Fasching Mellingen: Ehefrau Annett vertritt „Feiningerturm“

Der Feiningerturm wurde zur Türmin: Für das Auftakt-Wochenende des Mellinger Faschingsclubs (MFC) musste sich der wichtigste Büttenredner eine Vertretung suchen. Jens-Uwe Rast, der in seiner Paraderolle das Dorfleben auf die Schippe nimmt, bekam wegen einer heftigen Erkältung keinen Ton heraus. Seine Rettung war Ehefrau Annett: Sie setzte sich stattdessen den charakteristischen Hut auf, ging tapfer in die Bütt und legte eine Menge Herzblut in die Reime, in denen unter anderem die „Machtübernahme“ der Frauen im Vereinsvorstand eine Rolle spielte, sowie die kleinen Gesangseinlagen. Rast hofft dennoch, dass seine Stimme für die verbleibenden Veranstaltungen zurückkehrt – am Donnerstag zum Weiberfasching, am Samstag und Sonntag zur zweiten Festsitzung und dem Kinderfasching.

Das Motto dieser 48. Saison lautet „Es muss keinen Sinn machen – Hauptsache, es macht Spaß!“ Das lässt den Akteuren im Prinzip freie Hand und bringt das Grundmotiv, den Seemanns-Fasching mit dem Schlachtruf „Mellingen A-Hoi!“, nicht in Bedrängnis. Neben dem Feiningerturm hat das Programm auch andere bewährte Eckpfeiler, die in jedem Jahr mit neuem Leben zu füllen sind – etwa die Hitparade mit Doubles von DJ Ötzi bis Helene Fischer, Letztere wie immer verkörpert von Tim Heyer, der an der Seite von Vereinspräsidentin Sophie Eißmann als Moderator durch den Abend führte. Die Prinzenpaare meisterten ihre Abende souverän: Leni Hildebrandt und Paul Uschmann als Kinder-Gespann, Sophie Jähne und Vincenc Watzke als „Große“. Sie blieben natürlich nicht den kompletten Abend auf ihren Thronen sitzen: Sophie tanzt seit vielen Jahren beim MFC und hatte auch diesmal wieder mit den „Twisters“ ihren Auftritt, Vincenc spielte unter anderem den Sketch „Sag’s mit Blumen“ gemeinsam mit seinem Vater Hardy, der zudem zum Kassen-Team am Eingang gehörte. Mit fortgeschrittener Stunde wurden die Beiträge gewagter: Clemens Wende brachte eine nicht ganz jugendfreie Folge von „Bibi & Tina“ auf die Bühne, und Sebastian Dölz feuerte in seiner Rolle als „Klaus-Dieter“ von der Bütt aus ein Stakkato an meist kurzen Kneipen- und Herrenwitzen auf die Reihen herab. Zum Schluss legten die jungen Herren der Mellinger Feuerwehr als Prinzengarde eine getanzte Metamorphose von Müllmännern bis hin zu den Backstreet Boys hin. Zum Seniorenfasching am Sonntagnachmittag gab es zwei zusätzliche Nummern im Programm: Die zwei Tanzgruppen der Jüngsten durften hier zeigen, was sie schon draufhaben. Die von Gabi Deubner trainierten „Bienen“ und „Hummeln“ (drei bis sechs Jahre) hatten sich als Mexikaner kostümiert, die „Zuckerpuppen“ (bis acht Jahre) von Anja Heyer sausten als „Bibi & Tina“ auf Besen über die Bühne. Mit ihnen kommt der MFC auf stolze 110 Mitwirkende, dazu leistet eine rund zehnköpfige Technik-Crew die wichtige Arbeit im Hintergrund. Für Live-Musik sorgten „D’ Mützen“ in Dreierbesetzung mit Gitarre, Keyboard und Cajon, sowohl während des Programms als auch danach zum Tanz. Für den Weiberfasching am Donnerstag, 20. Februar, sind „Biba & die Butzemänner“ an Bord und heizen ein, unterbrochen von zwei Programmblöcken mit einigen Frauen- und Männertanzgruppen. Los geht es 20.11 Uhr, der Eintritt in die Marienberger Halle (Köttendorfer Str. 1) kostet 10 Euro. Die Festsitzung am Samstag, 22. Februar, ist bereits ausverkauft, am Sonntag ab 15.11 Uhr bildet der Kinderfasching (Eintritt: 2 Euro) den Abschluss.