Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Faschingsbeben im Saal der Weintraube

Als müsste er sich Mut zusprechen, so hatte der Hopfgartener Faschingsclub am Wochenende sein Motto gewählt: „Hopfgarten lebt – der Saal bebt“. Beides stand aber in der „Weintraube“ nie in Frage. Die Frauen und Männer um Chefnärrin Petra Granert stellten auch im dritten Anlauf ein sehenswertes Programm auf die Beine und konnten zudem auf ein Publikum in Partylaune setzen.

Mit Cindy Hoffmann und Peggy Hertzsch haben zwei junge Frauen aus Wallichen in Hopfgarten ein Kinderballett aufgebaut. Mit ihrem Auftritt rissen die Mädchen zwischen 8 und 14 Jahren die Gäste bereits zum Auftakt von den Sitzen. Und so wurden sie nicht nur zur Zugabe aufgefordert, sondern bekamen auch die ersten der etwa 70 Orden, die an diesem Abend verliehen wurden.

„Hopfgarten – hopp, hopp“, dieser Schlachtruf steht im Dorf an der Gramme ausdrücklich für Fasching und nicht für Karneval. Das war auch den Klatschweibern Hella Wegiel und Margit Ziehm eine Bemerkung wert. Sie sehen nun mit Spannung der Umverlegung der Gramme entgegen, damit auch die südlich gelegenen Orte sich den Namen der Landgemeinde verdienen.

Dass Landfrauen nicht nur tratschen, sondern auch tanzen und singen können, bewies die Hitparade des HFC. Von Andrea Berg über den Holzmichel bis zu Andreas Gabalier trafen sie den Nerv des Publikums. Die Zumbagruppe um Sabine Fäser schaffte es später sogar, diesen Spaß mit tänzerischer Selbstironie zu verbinden. Da fehlte tatsächlich nur noch die Kaisermania von Ute und Sabine Schunke.

Besonders froh war Petra Granert darüber, dass sich auch die Kirmesjugend mit einem Programm am Fasching beteiligte. Bei ihrem „Dirty Dancing“ blitzte sogar närrischer Humor auf. Um diesen musste sich beim Männerballett niemand Sorgen machen: Zwischen Babitschka und Kalinka konnten die Gäste aber den Kloß herunter schlucken, der ihnen seit den „Sparmaßnahmen im Altersheim“ im Hals steckte. Denn das war keine Illusion, sondern ganz schwarzer Humor.