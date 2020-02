Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Faschingsklub Kranichfeld vergibt Orden an die „Großen“

Seine öffentlichen närrischen Auftritte feiert der Faschingsklub Kranichfeld erst Mitte des Monats. Hochoffiziell wurde es für die FKK-Narren aber bereits vor wenigen Tagen: Zum ersten Mal traf sich der Klub, um in einer separaten Veranstaltung den Mitwirkenden, Trainern und allen anderen, die wesentlichen Anteil am Gelingen des Kranichfelder Karnevals haben, den Orden der Saison zu verleihen.

Rund 60 Orden wechselten im Vereinsraum des FKK den Besitzer. Lediglich die Jüngsten im Programm erhalten ihren Orden erst zum Kinderfasching. „Eigentlich verleiht man die Orden ja erst, wenn alle Arbeit getan ist, als Belohnung. Während der Festsetzung hat das jedoch immer viel Zeit erfordert und war für das Publikum mitunter langweilig“, sagte FKK-Präsident Jörn Graffmann.

Julia Koch, die Trainerin der Kranichfelder Funken, regte deshalb an, die Ordensverleihung vorzuziehen. „Andere Vereine handhaben das auch so“, weiß Graffmann.

Mit der närrischen Öffentlichkeit wird der FKK am 15. Februar feiern. Dann stehen jeweils in der Kranichfelder Mehrzweckhalle am Nachmittag der Kinderfasching und abends die Festsitzung an.