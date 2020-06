Deutlich freundlicher wirkt die helle Fassade des historischen Rathauses, die hier an einem Musterstück zu sehen ist.

Fassaden-Musterstück weckt Erinnerung an Kirchen-Sanierung

Durchweg positive Reaktionen hat die Stadtverwaltung bisher mit der seit einer Woche zu sehenden Musterfläche am historischen Rathaus erzielt. Diese zeigt, wie die Fassade künftig aussehen könnte. Vielfach ruft das in Weimarern Erinnerungen an die Sanierung der Stadtkirche Sankt Peter und Paul hervor, die seither auch einen deutlich freundlicheren Eindruck hinterlässt.

Bei der Farbgestaltung kann die Stadt nicht auf gesicherte Befunde zurückgreifen. Vielmehr sei die ursprüngliche Gestaltungsabsicht durch Verschmutzung, Verkrustungen, Verwitterung, unpassende Steinausbesserungen und nachgedunkelte Stellen in den Fugen nur noch zu erahnen.

Interessierte können an diesem Samstag mit Christine Tauro von der Weimarer Denkmalschutzbehörde und Oberbürgermeister Peter Kleine – mit dem gebotenen Abstand – über die Fassadengestaltung ins Gespräch kommen. Nach jetzigen Vorstellungen wird sie in einem sehr hellen Beige mit marmorweißen Absetzungen ausgeführt.

Samstag, 13. Juni, ab 8.30 Uhr; Markt