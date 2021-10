Fast 5000 Euro aus dem Nordkreis für Ahrweiler

Bei der „Spendenbratwurst“ im August ging es um Hilfe für die vom Hochwasser geschädigte Feuerwehr in Ahrweiler.

Berlstedt. Erfolgreich verlief eine Spendenaktion der Nordkreis-Kommunen im Weimarer Land für Flutopfer in Rheinland-Pfalz.

4750 Euro kamen bei einer Spendenaktion im Nordkreis für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz zusammen. Aufgerufen hatten die Landgemeinde Am Ettersberg sowie die selbstständigen Gemeinden Ettersburg, Ballstedt und Neumark, die ihre Verwaltungsaufgaben von der Landgemeinde erfüllen lassen. Deren Bürgermeister Thomas Heß (CDU) dankte nach der Überweisung des Geldes an die Kreisverwaltung Ahrweiler allen Spendern. Bereits im August hatte die Aktion „Spendenbratwurst“ der Nordkreis-Feuerwehren mehr als 10.000 Euro gebracht.