Fazit der Weimarer Freibad-Saison: Fast 53.000 Gäste im Schwanseebad gezählt

Weimar. Der Besucherrekord an den insgesamt 111 Öffnungstagen wurde am 18. Juni geknackt.

Insgesamt 52.799 Gäste haben das Schwanseebad an den 111 Öffnungstagen seiner 92. Saison besucht. Das waren fast 13.000 mehr als in der vorherigen Saison. „Wir bedanken uns bei allen Badegästen für die ungewöhnliche, aber dennoch erfolgreiche Saison“, sagte Andreas Zündel, Bereichsleiter der Sportstätten der Stadtwirtschaft.

„Neben dem verspäteten Start und der anfänglich coronabedingten Beschränkung der Besucherzahlen und Badezeiten hat vor allem das mittelmäßige Wetter diese Saison geprägt. Mit dennoch fast 53.000 Badegästen können wir trotzdem ein positives Fazit ziehen.“

Temperatur kletterte an 45 Tagen auf 25 Grad und mehr

Der Besucherrekord wurde am 18. Juni mit 2326 Gästen aufgestellt. Für den Andrang sorgten die hohen Temperaturen vom 17. bis 20. Juni mit über 30 Grad Celsius. Insgesamt kletterten die Werte an 45 Tagen auf 25 Grad und mehr. An weiteren 50 Tagen lag die Lufttemperatur zwischen 20 und 24, an den restlichen 16 Tagen indes unter 20 Grad.

An vielen Sommertagen sei es leider häufig bewölkt und windig gewesen, was viele Gäste vom Freibadbesuch abgehalten habe, ergänzte Andreas Zündel. Dafür habe es im September einige schöne Badetage mit über 20 Grad Luft- und 20 bis 22 Grad Wassertemperatur gegeben. „So konnten wir in den letzten Wochen noch über 4000 Badegäste begrüßen.“

Auch in diesem Jahr fand eine Spendenaktion zur Finanzierung kostenloser Tickets für Kinder mit Unterstützungsbedarf statt. Neben vielen privaten Spendern beteiligten sich daran die Weimarer Unternehmen Glatt Ingenieurtechnik und die Stadtwerke. So konnten etwa 3500 Tickets über das Kinderbüro an soziale Einrichtungen und Beratungsstellen verteilt werden. Zusätzlich ermöglichte die Stadtwirtschaft am Weltkindertag den Jüngsten einen kostenlosen Besuch im Frei- oder Hallenbad. Dies nutzten mehr als 80 Kinder.

Zweimal musste der Rettungswagen verständigt werden

Am Rande der Becken gab es vor allem kleinere Erste-Hilfe-Leistungen, wie das Versorgen mit Wundpflastern oder das Kühlen von Insektenstichen. In neun Fällen wurde eine ärztliche Behandlung empfohlen. Zweimal musste ein Rettungswagen verständigt werden, berichtete Andreas Zündel. Und hinter den Kulissen wurden für die Wasseraufbereitung rund 4600 Kilogramm Chlorgas, etwa 35.000 Kubikmeter Wasser und zudem 150.000 Kilowattstunden Strom verbraucht.

Für die nächsten Monate hat die Schwimmhalle für Gäste geöffnet. Sie steht ihnen ebenso wie die Sauna laut Stadtwirtschaft auch wieder an den Wochenenden zu den regulären Zeiten zur Verfügung.

