Feinschliff für Ratsinformation

Bad Berka. Aktuell muss die Stadt Bad Berka ihre Einwohnerversammlungen in den Ortsteilen absagen, so für Dienstag, 24. März, in Gutendorf und für Donnerstag, 26. März, in Bergern. Um für die Zeit nach Corona solche öffentlichen Veranstaltungen umfänglich anzukündigen, soll das Ratsinformationssystem der Kurstadt im Internet den nötigen Feinschliff erhalten. Die Fraktion von Linken und SPD hat vorgeschlagen, in dieses von den Bürgern abrufbare System neben den öffentlichen Stadtratsunterlagen auch wichtige Termine wie Hauptversammlungen der Feuerwehr, des kommunalen Wohnungsbetriebes, Einwohnerversammlungen und Sitzungen der Ortsteilräte einzupflegen. jl