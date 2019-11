Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Felix Leibrock mit Lesereihe in Tiefurt

Felix Leibrock eröffnet am Montag eine neue Lesereihe in Tiefurt. Er gastiert in der Alten Mühle mit einer Performance-Lesung seines aktuellen Buchs „Nur im Dunkeln leuchten dir Sterne“. Der langjährige Pfarrer und Kulturdirektor in Weimar und erfolgreiche Krimiautor hat keinen weiteren Krimi, aber dennoch eine nicht minder intensive Erzählung vorgelegt: Es geht um Obdachlosigkeit, Trauer und Verlust, Glück und Hoffnung und um die heilende Kraft der Märchen. Die Veranstalter um Katharina Lenke möchten mit den Lesungen an die Zeiten Anna Amalias anknüpfen, als stets Dichter und Denker bei ihr in Tiefurt zu Gast waren. Die Tradition wiederbeleben soll ein Lesezyklus mit vier Veranstaltungen. Gewählt wurde dafür der Termin der Montagsmusiken.

Für die Reihe konnten weitere populäre Gäste gewonnen werden: So liest der Erfurter Autor Mirko Krüger (27. Januar) aus „Thüringen. Die Kriminalakte“, die beliebten Weimarer Schauspieler Markus Fennert und Elke Wieditz gastieren am 17. Februar. Zum krönenden Abschluss präsentiert der Berliner Schauspieler und Entertainer Peter Bause (30. März) sein Buch „Man stirbt doch nicht im dritten Akt“.

Montag, 25. November, 18 Uhr;Alte Mühle; Eintritt frei, Spenden erbeten