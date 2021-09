Felix Leibrock stellt neuen Krimi zweimal in Weimar vor

Weimar. Mit „Mord am Watzmann“ präsentiert der schriftstellernde Theologe den Auftakt einer Berchtesgaden-Krimireihe.

Mit „Mord am Watzmann“ hat Felix Leibrock den Auftakt seiner neuen Berchtesgaden-Krimireihe vorgelegt. Wegen der Beschränkung auf 30 Zuhörer stellte er das Buch Woche gleich zweimal bei Thalia in der Schillerstraße vor. Der erste Termin lag dabei am Vorabend der eigentlichen Premiere am Freitag. Im Krimi geht es um den Absturz eines Urlauber-Ehepaars am Watzmann, der Berchtesgaden erschüttert. Aufgeklärt werden muss, was kurz unterhalb der Mittelspitze geschah, als die beiden gleichzeitig in den Tod stürzten.

