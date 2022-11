Feministische Revolution im Iran: Bloggerin Mina Khani zu Gast im Weimarer Mon Ami

Das Mon Ami in Weimar: Am Dienstag wird hier zu einer Diskussionsrunde geladen.

Am 13. September wurde Jina Mahsa Amini von der iranischen Sittenpolizei in Teheran auf ihr Kopftuch angesprochen und festgenommen. In Folge wurde Amini im Gefängnis in Gewahrsam genommen. Wenige Tage später verstarb die 22-Jährige.

Nach ihrem Tod, herbeigeführt durch die Handlager des islamischen Regimes, brachen Proteste los, die das ganze Land erfassten. Der Kampf um die Selbstbestimmung von Frauen über ihre Körper wurde schnell zu einem Kampf um den Sturz des Mullah-Regimes. Nicht nur junge Frauen, sondern zahlreiche gesellschaftliche Gruppen haben den Kampf um die Selbstbestimmung der Frauen aufgenommen und mit eigenen Anliegen verbunden. Seitdem hat das Regime eine brutale Repression entfesselt. Hunderte Tote sind bereits zu beklagen, Verhaftungen von Protestierenden jeden Alters und Berichte über systematische sexualisierte Gewalt wurden bekannt.

Die linke Publizistin, Aktivistin und Feministin Mina Khani berichtet seit Beginn des Widerstands gegen das Regime über die Ereignisse. An diesem Dienstag, 19.30 Uhr, ist sie auf Einladung der Rosa Luxemburg Stiftung in Thüringen zu Gast im Mon Ami in Weimar.