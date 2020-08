Ihre Ausstellung in der ACC Galerie schließt. Doch ihr Künstlerbuch gewährt weiterhin Einblick in 19 Ateliers.

Weimar. Nur noch zwei Tage lang sind in der ACC Galerie am Burgplatz in Weimar Sibylle Manias „Blicke in 19 Ateliers“ zu besichtigen.

Die ACC Galerie traut sich einen „Live-Umbau“ bei laufendem Ausstellungsbetrieb zu und bietet noch bis einschließlich Sonntag, 16. August, Einblick in fünf Ausstellungen. Parallel verändert sich die Galerie stark in Richtung ihrer nächsten Ausstellung „Vom Glück der Provinz“, Koproduktion mit dem Kunstfest Weimar und dem Jenaer Kunstverein.

Neben Anselm Graubners Fotoausstellung „Die Zeiten ändern sich“ über seine journalistische Arbeit in der Wendezeit ist auch Gelegenheit, Sibylle Manias „Blicke in 19 Ateliers“ nachzuvollziehen. Zum Abschluss ihrer Ausstellung gibt die Künstlerin am Sonntag, 16. August, 15 Uhr, bei einer Führung Einblick in ihr Fotoprojekt. Sibylle Manias Fotos sind Fenster in die Welt kreativer Prozesse. Doch die Künstler selbst bleiben in den analog aufgenommenen intimen Interieurs unsichtbar. Zu den Fotos gesellen sich 40 Werke von Künstler(inne)n, deren Atelierporträts im Buch enthalten sind. Auch die im Projekt „A Kids Headquarters“ entstandenen Installationen sind noch zwei Tage lang zu besichtigen. Danach konzentriert sich das ACC ganz auf seine neue Ausstellung.

Geöffnet Sa/So 12-18 Uhr