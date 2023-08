Der Film „Lucy ist jetzt Gangster“ kann nun auch in Weimar angesehen werden.

Ferienkino in Weimar mit Gangstern

Weimar. Von einem Plan eine Bank auszurauben - das Ferienkino im Mon Ami zeigt den Film „Lucy ist jetzt ein Gangster“.

Zum Ferienkino Weimar zeigt das Mon Ami von Montag, 14. August, bis Freitag, 18. August, den Film „Lucy ist jetzt Gangster“. Jeweils um 10 Uhr startet die Vorführung. In dem Film geht es um eine brave und höfliche Zehnjährige namens Lucy. Sie möchte stets die Welt verbessern. Das Hilfsmittel ihrer Wahl: Eis nach altem Rezept der Familie. Doch dann geht die Eismaschine kaputt. Um die Reparatur zu bezahlen, will Lucy Lucyfer eine Bank ausrauben. Da das mit ihrer netten Art schwierig ist, hat sich Lucy mit ihrem Mitschüler Tristan den perfekten Partner ausgesucht. Doch der Plan, ganz einfach so böse zu werden, klappt nicht leicht.

Der Eintrittspreis für ein Kind beträgt vier Euro. Anmeldung per Mail unter: kino@monami-weimar.de