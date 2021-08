Ferienspaß in Weimar mit Tasifan im Zirkuszelt

Weimar. Manege frei für 30 Ferienkinder. Sie werden für drei Tage zu Artisten. Und am Freitag kommt sogar hoher Besuch.

Eine tolle Zeit erleben 30 Kinder beim dreitägigen Workshop mit dem Zirkus Tasifan. Unter der Zirkuskuppel am Papiergraben üben sie sich mit den Profis im Balancieren, Jonglieren oder Einradfahren. Unterstützt wird das Angebot zudem von der „Freischwimmen21-Initiative“, die Kindern in der Pandemie eine Perspektive geben will. Für den Abschlusstag am Freitag hat sich Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei den Tasifanten angekündigt, der in den Workshops mit den Kindern Zirkusluft schnuppern will.