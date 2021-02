„Fernes Blau“ von Gerd Mackensen in der Weimarer Galerie Profil

„Fernes Blau aus der Schublade“ hat Gerd Mackensen geradezu coronakonform seine neue Ausstellung in der Galerie Profil überschrieben, die in ihrer Fülle an Malerei, Zeichnung und Plastik derzeit jedoch nur online zu besichtigen ist. Galeristin Elke Gatz-Hengst freut sich über die expressive Farbigkeit in Werken wie „Kreideküste“ und über den subtilen Humor in Mackensens Acrylbildern wie in den filigranen Plastiken, etwa „LesArt“. Zu besichtigen unter www.galerie-profil.de. web