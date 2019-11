Fest mit und für Vereine auf dem erweiterten Burghof

Bei einem ganztägigen Fest bis in den Abend auf dem Burghof haben die Vertreter nahezu aller Tonndorfer Vereine am Samstag die Gelegenheit gehabt und genutzt, sich besser kennenzulernen und der Bevölkerung vorzustellen. Vor dem abendlichen Tanz nutzte die Gemeinde zudem den technisch aufgerüsteten Saal für eine Einwohnerversammlung und zeichnete dabei zwei verdiente Tonndorfer aus. Der ehrenamtliche Wegewart Jochen Putzmann wurde zum ersten Ehrenbürger des Dorfes ernannt. Damit bedankte sich die Gemeinde für den unermüdlichen Einsatz des 83-Jährigen, der ohne zu zögern immer aktiv wird, wenn es ein Weg verlangt. Mit einem E-Bike fährt er diese ab, um nach dem Rechten zu sehen, erläuterte der Beigeordnete Tony Röser. Ehren-Beigeordneter darf sich Horst Weichold nennen, der in seiner politisch aktiven Zeit lange als Beigeordneter tätig war.

Zuvor konnten sich Vertreter der Vereine und Interessierte die Erweiterung des Burghofes ansehen: Die Fläche zwischen Zufahrt und Saal wurde so gepflastert. Das Rolltor am Saaleingang erhielt zusätzlich eine Glastür, um die Wärme drinnen zu halten. Dort ließ die Gemeinde an der Decke eine Traverse für Technik und einen Beamer sowie an der Wand eine rund 2,5 mal 4 Meter große Leinwand installieren. Beteiligt am Tag, den Tony Röser ins Leben gerufen hatte, waren der Kirmes- und der Landfrauen-Verein, die Lebensgemeinschaft Tonndorf, der Volkschor sowie der Faschings- und der Feuerwehrverein, der Weberhof ebenso wie die Reservisten-Kameradschaft, das Talvolk, die Jagdgenossenschaft Kranichfeld sowie der Traditions- und Schützenverein. Dieser erste gemeinsame Tag sollte dazu dienen, die ohnehin schon hohe Vereinskultur im Dorf zu stärken, sich besser abzustimmen und sich über die Vereinsarbeit stärker mit dem Dorf zu identifizieren, so Tony Röser. Aus demselben Grund plant er ab 2020 regelmäßige Vereinsstammtische, bei denen die Vertreter über ihre Vorhaben informieren und ihre Wünsch formulieren. Beim Vereinstag sammelte die Gemeinde weiter Spenden für die Restaurierung des Kriegerdenkmals. 4620 Euro standen am Freitag bereits zu Buche.