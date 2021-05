Festgottesdienst zum Orgeljubiläum in Weimar

Weimar. Vor zehn Jahren wurde in der Herz-Jesu-Kirche Weimar die Franz Liszt-Gedächtnisorgel eingeweiht.

Vor zehn Jahren, am 8. Mai 2011, wurde in der Katholischen Pfarrkirche Herz Jesu die Franz-Liszt-Gedächnisorgel eingeweiht. Ein lange geplantes Festkonzert mit Professoren der Hochschule für Musik muss leider ausfallen und findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Dafür kündigt die Pfarrgemeinde Herz Jesu einen Festgottesdienst mit Orgelprofessor Martin Sturm und Studierenden am Sonntag, 16. Mai, 10 Uhr, in der Pfarrkirche an.