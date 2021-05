Festival in Weimar zeigt „Kunst ohne Grenzen“

Weimar. Die Stadt ruft zur Beteiligung am „Return International Art Festival“ im November auf. Anmeldeschluss ist der 1. Juni.

„Was für ein Erbe hinterlassen wir der Zukunft?“, fragt das „Return International Art Festival“, das im November mit Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei und der Stadt Weimar stattfindet. Noch bis zum 1. Juni können Künstlerinnen und Künstler ihre Werke in den Genres Film, Fotografie und Comics über die Webseite www.returniaf.de einreichen.

„Kunst ohne Grenzen“ ist das Motto des Festivals, nach dem sich das Programm gestalten wird. Ziel ist es, Werke von Kunstschaffenden aus der ganzen Welt und aus unterschiedlichsten Bereichen zu präsentieren. Dazu werden Filme, Fotografien, Comics in Weimarer Kinos und Galerien gezeigt.

Festivalleiterin Mahsa Nejadfallah ist Studentin der visuellen Kommunikation an der Bauhaus-Uni Weimar, arbeitet dort als Bauhaus-Botschafterin und initiierte das diesjährige Return International Art Festival in Eigenregie. Die Veranstalter möchten mit dem Stichwort „Return“ das kulturelle Erbe beleuchten, das die Gesellschaften maßgeblich geprägt hat. Für jedes Jahr werden neue Fragen formuliert. In Workshops und Seminaren, die das Festival begleiten, erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, Themen und Ziele in Bezug auf die Festivalfrage zu diskutieren.

