Festival kehrt zurück an die Gramme

Bereits im zweiten Jahr hat der in Weimar beheimatete Yiddish Summer auch in Niederzimmern eine Spielstätte gefunden. Das Festival wird am 19. August beim örtlichen Verein der Natur- und Heimatfreunde gastieren – diesmal nicht im, sondern am Vereinshaus an der Angergasse.

Unter dem Titel „West meets East: Musik aus Aschkenas“ widmen sich Diana Matut (Gesang, Blockflöte) und Andreas Schmitges (Gitarre, Mandoline, Gesang) den westlichen und östlichen Epochen jiddischer Lieder und den Wurzeln der jiddischen Sprache und Kultur. Sie liegen in den deutschsprachigen Ländern des frühen Mittelalters. Karten wird es für 10 Euro ausschließlich an der Abendkasse geben. Der Einlass ist für 19 Uhr geplant.

Vor einem Jahr hatte der Niederzimmerner Verein den künstlerischen Leiter des Festivals, Alan Bern, sowie die Cellistin Yulia Kabakova und die Sängerin Svetlana Kundish zum Konzert im Ort begrüßen können. Bereits 2017 hatte sich Vereinschef Herbert Haas, der selbst ein regelmäßige Gast des Festivals ist, darum bemüht, den Yiddish Summer auch nach Niederzimmern zu holen. 2019 ergab sich erstmals die Gelegenheit. Das Vereinshaus füllte sich hierfür so üppig wie noch nie.