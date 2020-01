Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Festival mit Musik und Kunst der this

Unter dem Motto „Songs of Light and Dark“ stand Freitag das traditionelle „Winter Music and Arts Festival“ der internationalen Schule (this). In der Weimarhalle präsentierten Kinder von der Vorschule bis hin zu Jugendlichen aus der 9. Klasse ein musikalisches Programm über schöne und traurige Seiten des Lebens. Um bestens auf ihre Auftritte vor der Schulgemeinschaft und Freunden der this vorbereitet zu sein, hatten die jungen Musiker aufwendig eigens für das Festival geprobt. Das Festival wurde durch eine Kunstausstellung im Foyer komplettiert. Dort präsentierten junge Talente ihre Ideen in verschiedenen Techniken und Ausdrucksformen.