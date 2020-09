Festival-Sonntag auf Schloss Ettersburg

„Licht aus, Spot an!“ Mit seiner Kultsendung „Disco“ brachte er das schlagergeprägte Fernseh-Deutschland in den 70er-Jahren auf den Geschmack internationaler Popmusik. Er gehörte auf der Filmleinwand zu den „Lümmeln von der ersten Bank“ und lieh unter anderem der Zeichentrick-Ente „Graf Duckula“ seine Stimme. Allein auf die leichte Muse hat sich Ilja Richter dennoch nie festgelegt. Am Sonntag, 13. September, ist der Berliner zu Gast auf Schloss Ettersburg.

Im Gewehrsaal liest Richter um 19.30 Uhr aus Arthur Koestlers „Sonnenfinsternis“. Es war 1940 der erste Roman, der von der politischen Verfolgung unter Stalin erzählte. Karten für die Lesung sind unter Telefon: 03643/7428420 noch zu haben. Die Veranstaltung war im Mai als Teil des Pfingst.Festivals Schloss Ettersburg 2020 geplant, musste aber wegen der Corona-Verordnungen verschoben werden.

Ohnehin gleicht der kommende Sonntag in Ettersburg einem kleinen Festival in sich. Bereits um 11 Uhr gibt Cellistin Teresa Beldi im Gewehrsaal ein Konzert. Die gebürtige Hamburgerin war Schülerin von Zubin Mehta und ist Mitglied des West-Eastern Divan Orchestras von Daniel Barenboim, Akademistin der Staatskapelle Berlin und Mitglied des Boulez-Ensembles. Noch einen weiteren Gast empfängt Schloss Ettersburg am Sonntag. In der Hoffnung auf einen angenehmen Spätsommer-Nachmittag ist Autor Harald Martenstein, unter anderem Kolumnist der „Zeit“ und des „Tagesspiegels“, ab 16 Uhr open air im Schlosshof beim „Ettersburger Gespräch“ zu erleben.