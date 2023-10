Festkonzert für den Jubilar Franz Liszt

Weimar. Weimars Musikhochschule ehrt am kommenden Wochenende ihren Namensgeber und begrüßt ihren neuen Hochschulrat.

Im jährlichen Sonderkonzert zu Ehren des Jubilars Franz Liszt stehen dieses Mal „Komponistinnen um und nach Liszt“ im Fokus. Bei der Matinee an Liszts 212. Geburtstag am Sonntag, 22. Oktober, um 11 Uhr im Festsaal des Fürstenhauses erklingen unter anderem Werke von Marie Jaëll und Grazyna Bacewicz. Den Festvortrag hält Musikwissenschaftsprofessorin Nina Noeske. Der Eintritt ist frei.

Die Matinee an Weimars Musikhochschule findet im Rahmen der 41. Weimarer Liszt-Tage (20.-22. Oktober) in Kooperation mit der Deutschen Liszt-Gesellschaft statt. Auf dem Programm steht zunächst Grazyna Bacewiczs Quartett für vier Violinen aus dem Jahr 1949. Es spielen Marie Mrosek, Ruth Weidner, Marit Gernert und Marie-Luise Lange, alles Schülerinnen des Musikgymnasiums Schloss Belvedere.

Nach dem Vortrag von Nina Noeske folgen die Werke „Sphinx“ sowie „Promenade marinale“ der Liszt-Schülerin Marie Jaëll, interpretiert von Veronika Voloshyna am Konzertflügel. Im Anschluss wird der bisherige Hochschulrat verabschiedet – und der neue Hochschulrat von Präsidentin Anne-Kathrin Lindig begrüßt. Den musikalischen Schlusspunkt der Matinee gestaltet Pianist Mikhail Kambarov, der Liszt-Bearbeitungen der Schubert-Lieder „Gretchen am Spinnrad“ und „Auf dem Wasser zu singen“ vorträgt.

Bereits am Vorabend laden die Liszt-Tage zu einem weiteren Konzert: Am Samstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr ist im Saal Am Palais der Harmonium- und Celesta-Interpret Lars David Kellner zu Gast. Zur Seite steht ihm Susanne Sperrhake (Rezitation). Es erklingen Werke von Franz Liszt, Max Reger und Sergej Rachmaninow. Das Harmonium als ganz spezifisches Instrument spielt heutzutage eher eine Nebenrolle. Der Pianist Lars David Kellner stellt es wieder in den Mittelpunkt. Der Eintritt ist auch hier frei.